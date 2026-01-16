edición general
1 meneos
16 clics

El mortero de Martinarri, el más antiguo de Europa

El mortero/molino más antiguo fabricado y utilizado en Europa, un artefacto extraordinario recuperado del nivel inferior del yacimiento prehistórico de Martinarri (Treviño), datado a finales del Pleistoceno Superior, y que sugiere la importancia de los elementos vegetales en la dieta del hombre antiguo. Durante el Neolítico, en la Península Ibérica, las bellotas y las avellanas se encontraban entre los recursos vegetales silvestres más recolectados, pero su impacto en la dieta de las sociedades es prácticamente invisible.

| etiquetas: mortero , martinarri , europa , treviño
1 0 0 K 19 paléame
sin comentarios
1 0 0 K 19 paléame

menéame