El mortero de Martinarri, el más antiguo de Europa

El mortero/molino más antiguo fabricado y utilizado en Europa, un artefacto extraordinario recuperado del nivel inferior del yacimiento prehistórico de Martinarri (Treviño), datado a finales del Pleistoceno Superior, y que sugiere la importancia de los elementos vegetales en la dieta del hombre antiguo. Durante el Neolítico, en la Península Ibérica, las bellotas y las avellanas se encontraban entre los recursos vegetales silvestres más recolectados, pero su impacto en la dieta de las sociedades es prácticamente invisible.