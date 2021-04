Morrissey arremete contra Los Simpsons por cómo le caricaturizaron en su último episodio emitido

Como sabíamos desde hace una semana, Los Simpsons emitieron ayer un episodio, «Panic On The Streets Of Springfield», en el que Morrissey, en el ficticio rol de un personaje llamado Quilloughby, aparecía al menos parcialmente encarnado a nivel vocal por Benedict Cumberbatch («Strange», «Sherlock»). En el capítulo, Lisa descubre que el que había sido frontman de los extintos «The Snuffs» (referencia obvia), había cambiado con el paso de los años. De ser un vegano militante de ideología bien marcada, el citado Quilloughby pasa a ser un...