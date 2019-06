¿De qué morimos? La realidad vs. lo que buscamos en Google vs. lo que nos cuentan en las noticias

Gráfica de un artículo de Our World in Data que analiza las causas de mortalidad en los Estados Unidos comparándolo con esas mismas causas y las búsquedas. Como se puede imaginar el panorama de los medios o nuestras angustias vitales no refleja la realidad: el 30% de la gente muere de enfermedades del corazón y también casi el 30% de cáncer, pero aunque la gente busca mucho más sobre «cáncer» en Google (37%) en las noticias apenas le dedican el 13% del espacio, de las enfermedades del corazón sólo hay un 2% de búsquedas y un 2,5% de noticias.