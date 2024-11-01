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Una monumental villa romana ha sido desenterrada en terrenos confiscados a la Camorra en Bacoli. La casa con vistas al mar en Bayas de Publio Cornelio Dolabella, yerno de Cicerón (IT)

Una monumental villa romana ha sido desenterrada en terrenos confiscados a la Camorra en Bacoli. La casa con vistas al mar en Bayas de Publio Cornelio Dolabella, yerno de Cicerón (IT)

Una sucesión de terrazas se asoma al mar, siguiendo los contornos naturales de la pendiente, mientras que antiguas murallas, pasadizos subterráneos y habitaciones decoradas resurgen de un largo olvido. El paisaje es el de los cambiantes e inestables Campos Flégreos. Según las hipótesis iniciales, la villa pudo haber pertenecido originalmente a Publio Cornelio Dolabela , una figura destacada de la época cesariana y yerno de Marco Tulio Cicerón.

| etiquetas: publio cornelio dolabella , bayas , villa
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12 comentarios
71 79 2 K 410 Roma
#12 esbrutafio
#2 He leído Maldita Roma de Posteguillo y tengo el tercer tomo en lista de espera.
La de Collen Mccullough no la he leído pero me la apunto.
1 K 23
#1 esbrutafio
He flipado al leer que el dueño de la villa, Publio Cornelio Dolabella se puso del lado de César en la guerra contra Pompeyo.
Lo confundí con Cneo Cornelio Dolabela, el político corrupto a quien Julio César intentó enchironar en su primer juicio ejerciendo como fiscal.
comercioyjusticia.info/opinion/los-casos-de-julio-cesar/

Si, he leído "Roma soy yo" de Santiago Posteguillo, gran libro.
1 K 23
FrayM #2 FrayM
#1 Te sugiero que sigas con los dos siguientes: "Maldita Roma" y Los tres mundos"

... Y luego están las siete novelas de Colleen Mccullough: "Señores de Roma"... :roll:
1 K 21
jujutsu #3 jujutsu
#2 no he leído aún los de César de Posteguillo que menciona #1, aunque sí sus otras obras.
Sí he leído los de colleen que, aunque son buenísimos, son densos y no son fáciles de leer, nada que ver con el estilo de Posteguillo, mucho más dinámico y sencillo.
1 K 19
FrayM #4 FrayM
#3 Estoy de acuerdo; Posteguillo es esencialmente cinematográfico mientras que la señora australiana es, digamos, más rigurosa.

Uno cuenta la historia de ciertos personajes de Roma mientras que la otra cuenta la historia de Roma a través de sus personajes implicando a varios más, ampliando su círculo de influencias en los hechos.

Me llego por la pág 562 de "El primer hombre de Roma" y, si duro lo suficiente, pienso leerme las siete xD
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jujutsu #5 jujutsu
#4 eso es. Mucho mejor expresado que yo. Lo que no quita que Posteguillo sea ya una referencia en este tema. Hay algún libro que se hace denso, pero me encantó las mujeres de César
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FrayM #7 FrayM
#5 Me lo paso pipa leyendo a ambos
:-)
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FrayM #6 FrayM
#3 SPOILER

En el final de "Los tres mundos" César está de vuelta a Roma. Aún no ha cruzado el Rubicón y Vercingetórix todavía no se ha puesto tonto.

Podemos esperar tres novelas más para que nos cuente eso hasta los idus de marzo.

Hagan sus apuestas xD
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jujutsu #8 jujutsu *
#6 spoiler de las historia de César. Joder, ya me has jodido la lectura :-D
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FrayM #9 FrayM
#8 Te hablaba del desarrollo de la saga de Posteguillo, compañuelo, nada más.
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jujutsu #10 jujutsu
#9 lo mío era broma, hombre
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FrayM #11 FrayM
#10 Bueno, aplaudo tu actitud bromista por afinidad y, sobre todo, por acercarte tan amablemente para aclararlo.

Ojalá todos aquí fueran como tú.

Aquí y allí xD xD

Gracias :-)
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menéame