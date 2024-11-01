Una monumental villa romana ha sido desenterrada en terrenos confiscados a la Camorra en Bacoli. La casa con vistas al mar en Bayas de Publio Cornelio Dolabella, yerno de Cicerón (IT)

Una sucesión de terrazas se asoma al mar, siguiendo los contornos naturales de la pendiente, mientras que antiguas murallas, pasadizos subterráneos y habitaciones decoradas resurgen de un largo olvido. El paisaje es el de los cambiantes e inestables Campos Flégreos. Según las hipótesis iniciales, la villa pudo haber pertenecido originalmente a Publio Cornelio Dolabela , una figura destacada de la época cesariana y yerno de Marco Tulio Cicerón.
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La de Collen Mccullough no la he leído pero me la apunto.
Lo confundí con Cneo Cornelio Dolabela, el político corrupto a quien Julio César intentó enchironar en su primer juicio ejerciendo como fiscal.
comercioyjusticia.info/opinion/los-casos-de-julio-cesar/
Si, he leído "Roma soy yo" de Santiago Posteguillo, gran libro.
... Y luego están las siete novelas de Colleen Mccullough: "Señores de Roma"...
Sí he leído los de colleen que, aunque son buenísimos, son densos y no son fáciles de leer, nada que ver con el estilo de Posteguillo, mucho más dinámico y sencillo.
Uno cuenta la historia de ciertos personajes de Roma mientras que la otra cuenta la historia de Roma a través de sus personajes implicando a varios más, ampliando su círculo de influencias en los hechos.
Me llego por la pág 562 de "El primer hombre de Roma" y, si duro lo suficiente, pienso leerme las siete
En el final de "Los tres mundos" César está de vuelta a Roma. Aún no ha cruzado el Rubicón y Vercingetórix todavía no se ha puesto tonto.
Podemos esperar tres novelas más para que nos cuente eso hasta los idus de marzo.
Hagan sus apuestas
Ojalá todos aquí fueran como tú.
Aquí y allí
Gracias