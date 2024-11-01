Una monumental villa romana ha sido desenterrada en terrenos confiscados a la Camorra en Bacoli. La casa con vistas al mar en Bayas de Publio Cornelio Dolabella, yerno de Cicerón (IT)

Una sucesión de terrazas se asoma al mar, siguiendo los contornos naturales de la pendiente, mientras que antiguas murallas, pasadizos subterráneos y habitaciones decoradas resurgen de un largo olvido. El paisaje es el de los cambiantes e inestables Campos Flégreos. Según las hipótesis iniciales, la villa pudo haber pertenecido originalmente a Publio Cornelio Dolabela , una figura destacada de la época cesariana y yerno de Marco Tulio Cicerón.