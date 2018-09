Montón vuelve a enredarse en sus explicaciones: la responsabilidad de acreditar sus aprobados antes del TFM sí era suya

La ministra de Sanidad ha asegurado en una entrevista en Hoy por Hoy de la Cadena Ser que la universidad no le informó de que tenía una asignatura "no presentado", pero era su responsabilidad acreditarlo Según la normativa de la Rey Juan Carlos, antes de presentar el trabajo final el alumno tiene que entregar una "justificación" de haber superado el resto de las asignaturas, algo que al parecer la ministra no hizo.