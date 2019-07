Monólogo. Bob Pop, orgullo LGTBI  

"Tenemos mucho en común Sánchez Dragó y yo. A ningunos de los dos nos gustan las mujeres. Y a mí me gustan los hombres y a él, las niñas..." "Queridos fachis españoles; me pregunto en que momento habéis pasado de considerar el desfile una vergüenza a considerarlo la nueva kaleborrokatransgaybollo" " Hemos pasado años de militancia LGTBI agradeciendo que nos abrieran las puertas de su mundo, que nos toleraran, que nos quisieran... ha llegado el momento de dejar claro que no queremos que nos abran las puertas, sino que las tiren abajo."