Sí, Mónica Oltra tenía razón

La alianza de Compromís con Errejón no sólo no ha servido para aumentar diputados, deja a la coalición al margen del debate político estratégico de Sánchez con Iglesias. Sorprende la resistencia de algunos cargos de Compromís para asumir públicamente que la alianza con Íñigo Errejón para el 10N no ha servido para nada. No sólo no ha ayudado a mejorar la representación de esta formación en el Congreso de los Diputados (más bien al contrario, Compromís ha legitimado a Más País).