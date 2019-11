‘Money for nothing’: ¿a quién está dirigida la controvertida canción con la que Dire Straits se autocensuraron?

“Mira a ese pequeño maricón con su pendiente y su maquillaje / Sí, tío, ese pelo es suyo / Ese pequeño maricón tiene su propio avión privado / Ese pequeño maricón es un millonario” (en inglés, del texto original: "See the little faggot with the earring and the makeup? / Yeah buddy, that's his own hair / That little faggot got his own jet airplane / That little faggot, he's a millionaire"). Lo canta Mark Knopfler en la segunda estrofa de Money for nothing, una de las canciones más famosas de Dire Straits.