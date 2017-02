Mondegreen: ¿Por qué no entendemos las canciones en inglés? [ENG]

REM no canta "Let's pee in the corner" en la canción "Loosing my religion" sino "That's me in the corner". Hay una palabra para este fenómeno, se llama "Mondegreen" y los científicos lo han estudiado. Según un lingüista de la universidad de Pennsilvania parte de lo que entendemos son "alucinaciones", es nuestro cerebro el que trata de buscarle un sentido a aquello que no somos capaces de entender ( journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0084667 ). Más información en #1