De momento nadie sabe qué es esta porquería esponjosa que está apareciendo en las costas de Francia  

“Se ven como bolas espuma de poliuretano amarillo, pero eso no es lo que es”. “Cuando las tocas se siente un poco grasosa. Son quebradizas, pero no se puede desmenuzar fácilmente. No tiene un olor específico y es diferente a la parafina industrial que se puede encontrar todo el tiempo en la costa. No sabemos si es algo tóxico, por tanto, no deberías tocarlo”. Ayer, un grupo de bomberos de d’Étaples fue a la playa de Equihen-Plage para observar y recolectar muestras de la sustancia.