Momento hilarante en el parlamento británico sobre el comentario de Tusk [ing]

El conservador Peter Bone pregunta cómo los Comunes y el gobierno pueden quejarse de los comentarios del presidente del Consejo de la UE, Donald Tusk, sobre Brexit. Él dice que no recuerda un momento en el que se hicieron comentarios tan "escandalosos".John Bercow dice que no era consciente de que el señor Bone era tan fácilmente insultado, "profundamente herido" y "sensible, en cualquier sentido, una flor delicada".Joanna Cherry, del SNP, dice que los comentarios completos fueron sobre la falta de planes de los Brexiteers.