Moix admite que no disolvió la sociedad para ahorrarse casi 90.000 euros en impuestos

"Tengo una conversación pendiente con el fiscal general del Estado y no tengo apego al cargo", ha asegurado Moix. El jefe de Anticorrupción asegura que no debió informar de sociedad que posee con sus hermanos en Panamá porque es "compatible" con su cargo. Ocultó esa circunstancia al órgano que regula las incompatibilidades de los fiscales, que no ha podido verificar su papel en esa empresa.