El estudio, Exit strategy: from self-confinement to green zones , aún inédito, plantea el establecimiento de áreas de en torno a los 10.000 habitantes, bien delimitadas y señalizadas, en las que desconfinar paulatinamente a sus moradores, para declararlas zonas verdes o seguras si en un periodo de siete días no ha aparecido en ellas ningún nuevo positivo por coronavirus.