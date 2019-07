El programa This Morning emitió en directo la boda de Elizabeth Hoad con su golden retriever, Logan. Tal y como recoge The New York Post, Hoad tuvo relaciones sentimentales con estrellas como el golfista Seve Ballesteros y el piloto de Fórmula Uno James Hunt. Pero después de muchos fracasos amorosos, y dar a luz a un hijo, ahora de 25 años, ha decidió que el único con el que podía contar era su leal Logan.