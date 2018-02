Moda soviética: Páginas de estilo de la U.R.S.S. de los 80  

Hace poco me encontré con algunas revistas de moda de la Unión Soviética de 1987-1989 y he pensado en compartir. Como la mayoría de los estadounidenses, durante la Guerra Fría, imaginé a todas las mujeres soviéticas como hogareñas y endurecidas por su vida dura, vestidas con ropas utilitarias. Como prueban estas páginas, eso distaba mucho de ser así, y ciertamente no en los últimos años antes de la ruptura. Lo que encontramos son modas no tan diferentes a un catálogo JC Penney de la misma época. Echemos un vistazo...