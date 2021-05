El mito de la falta de informáticos en España: la universidad deja fuera a 20.000 alumnos

La gran pregunta es: ¿de verdad necesita España tantos informáticos? Sí... pero no. Eurostat calcula que entre 2018 y 2030 habrá cerca de 1,6 millones de puestos de trabajo tecnológicos sin cubrir por falta de profesionales en toda Europa, pero el motivo no es, ni mucho menos, que la gente no quiera estudiar carreras tecnológicas. En realidad, hay un problema mucho más grave y del que nadie parece haberse dado cuenta hasta ahora: los españoles quieren estudiar tecnología... pero las universidades no les hacen hueco.