El mítico 'Prince of Persia' vuelve 32 años después con una adaptación de lo más retro para los Atari XL/XE de 8 bits

Los viejos rockeros nunca mueren, dicen, y tampoco parecen hacerlo algunas máquinas y grandes juegos del pasado. Es el caso del 'Prince of Persia', el mítico juego que Broderbund lanzó en 1989 para el Apple II y que luego apareció en multitud de plataformas. No lo hizo para todos, no obstante, y 32 años después de aquel lanzamiento original este videojuego llega a los Atari XL/XE de 8 bits, unas máquinas cuyos usuarios —si aún las conservan funcionales— por fin podrán disfrutar de un estupendo 'port' desarrollado por amantes del retrogaming.