La mitad de la población activa de Salamanca no trabaja

Salamanca tiene la octava menor tasa de actividad de España al contar con una gran cantidad de personas que, estando en edad de trabajar, no lo hacen (parados, amas de casa y estudiantes), a quienes habría que sumar más de 80.000 jubilados, con lo que la mitad de la población total no cotiza a la Seguridad Social. Los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 2018 muestran que el paro es igual que antes de estallar la crisis, pero no por haber más trabajo, sino por la emigración.