La mitad de los infectados no tienen síntomas pero sí daños

Una nueva investigación realizada en un crucero que fue confinado en Japón tras detectarse un brote de la COVID-19 demuestra que el 45% de los pasajeros que se infectaron eran asintomáticos. Pero de ellos, en más de la mitad de los casos el coronavirus había dañado sus pulmones de forma significativa. Esta investigación realizada por científicos de un Instituto de Investigación Molecular de Estados Unidos también aporta otra importante novedad: no sufrir síntomas no significa que el virus no haya dañado nuestra salud.