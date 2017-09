El misterioso motivo que impide a la Policía Nacional llevar su número de identificación

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

La situación podría no ser más que una anécdota. Un descuido puntual. Pero no. Más que la excepción, es la norma. Es habitual que los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado no luzcan de manera visible su número de identificación. Una referencia que es imprescindible para que los ciudadanos puedan defenderse en caso de percibir que la actuación del agente lesiona sus derechos fundamentales.