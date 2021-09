El misterio de la detención de Puigdemont

Esto no va de si nos alegra o no que Puigdemont acabe en Soto del Real. Va de cosas importantes de verdad. El primer día hábil en el Supremo tras la resolución del TGUE, la representación letrada de Puigdemont acudió al tribunal para pedir ver la pieza de situación personal de su defendido...en todo el mes los defensores de Puigdemont no pudieron comprobar si la OED estaba activa o no...la diferencia entre un abogado y un tribunal de Justicia es que el primero tiene derecho a crear estrategias de defensa pero el segundo no.