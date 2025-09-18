Misil Hellfire impacta un Ovni en Yemen y el Congreso de EU revela el video

Lo que parecía un ataque militar rutinario terminó convirtiéndose en uno de los misterios más comentados en el Congreso de Estados Unidos. Un video inédito mostró cómo un dron MQ-9 Reaper disparó un misil Hellfire contra un objeto volador no identificado (UAP) en la costa de Yemen. El proyectil alcanzó su blanco… pero el extraño orbe permaneció ileso.

El hecho ocurrió el 30 de octubre de 2024, aunque fue revelado hasta el 9 de septiembre de 2025 durante una audiencia en Washington. En la grabación se observa a dos drones en coordinación: uno fija el objetivo con láser y el otro lanza el misil. Tras el impacto, aparecen destellos y fragmentos en el aire, pero el objeto no se altera y sigue su trayectoria.

El congresista Eric Burlison, quien presentó las imágenes, lo describió como “evidencia sobrecogedora” de que existen fenómenos que superan la tecnología humana. Por su parte, el periodista George Knapp advirtió que este es solo uno de los tantos registros que permanecen ocultos en archivos clasificados.

La relevancia del caso radica en que sería la primera vez conocida que un dron Reaper intenta derribar un UAP en una situación real. Sin embargo, el intento resultó inútil: la nave desconocida simplemente ignoró el poder destructivo de un arma diseñada para atravesar blindajes.

Hasta ahora, las autoridades no han dado más explicaciones. El misterio permanece en el aire y la pregunta es inevitable: ¿qué tipo de tecnología puede resistir un misil Hellfire sin un rasguño?

fuente: ddm

