Mis libros de Juventud - que ahora quiero que lean mis hijos

He fracasado en numerosas ocasiones, por no decir casi todas, en las recomendaciones literarias a mis hijos. Aquel libro que a mi me enganchó, de mi hijo apenas he conseguido que leyera una página. Reciéntemente he tenido la ocasión de releer alguno de los libros que me acompañaron en mi infancia y adolescencia, y me ha sorprendido como alguno, no todos, han aguantado el paso del tiempo. En las ediciones antiguas se utilizaba un lenguaje muy culto para lo están acostumbrados hoy en día nuestros hijos. Ahí van unas recomendaciones para triunfar.