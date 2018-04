Mis hormigas de fuego están planeando una escapada [ENG]  

Tengo un problema que todos los que criamos esta especie tenemos que pasar. Estas hormigas tropicales pueden ser una pesadilla. Han ocupado todos los huecos posibles que permiten su subsistencia en el hormiguero. Y ahora requieren más espacio y más comida. Si os gustan las hormigas, no os asustéis. Esta especie es muy difícil de criar pero la mayoría no lo son. Pero llevo muchos años criándolas y me gustan los retos. Ahora están planeando una escapada. En este video cuento cómo conseguiré hacerles cambiar de opinión.