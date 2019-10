Mis estudios, una decisión acertada

Comencé con 11 años (6º de Primaria) a estudiar música en el Auditorio de Beniaján, en 2007, motivado por varios compañeros que ya iban allí y, también, por el instrumento que tanto me gustaba cada vez que lo veía en la tele: el saxofón... Me costó comenzar ya que, cuando se lo propuse a mis padres, estos se negaban por la situación económica del momento. Pero yo continuaba insistiendo, hasta que un día dije: “no vuelvo a comer hasta que no esté en música”. Hice algo parecido a una huelga de hambre y así es como conseguí entrar. No tenía....