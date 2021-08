Mira fijamente el centro de este video, luego mira alrededor de tu habitación y alucina  

Me ha sorprendido la intensidad de las alucinaciones que induce este vídeo, Acid Trip Without Drugs. Para aprovechar al máximo el vídeo, mira fijamente el punto central en la pantalla de un portátil o en una más grande y mira el vídeo completo. El vídeo en sí empezará a deformarse después de un rato, y entonces cuando mires alrededor de la habitación todo estará creciendo y encogiéndose. El efecto sólo duró unos 10-15 segundos para mí, pero me hicieron sentir como Alicia en el País de las Maravillas. (vía boingboing)