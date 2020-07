Los MIR inician una huelga indefinida y gritan contra Ayuso: "No me explotes, fórmame"

Plantarse siendo el eslabón más débil de la cadena médica, repiten, "no es fácil". "En los hospitales hubo reuniones de la gerencia con los jefes de servicio para que nos animaran a no secundar la huelga porque los perjudicados, nos decían, éramos nosotros y nuestra formación", señala Viaño. "Era algo anunciado pero antes no había habido valor o energía suficiente para hacerlo. Sabemos que puede haber represalias".