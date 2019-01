El MIR está generando un embudo de estudiantes de Medicina sin futuro

El acceso al sistema MIR es cada vez es más difícil, y eso lo saben los principales afectados: los estudiantes de Medicina. Para ello solo hay que mirar los números. En esta convocatoria, más de 8.670 aspirantes no conseguirán una plaza, siendo este año el acceso más disputado de los últimos seis. "No es justo que cada vez se presente más gente y más gente al MIR y no aumenten el número de plazas. A ese número hay que sumarle los que ya se presentaron el año pasado o los que repiten para hacer una nueva especialidad." - sentencia un estudiante.