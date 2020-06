El ministro de Defensa de Bolivia amenaza a un ciudadano con hacerle "desaparecer en 10 segundos"

"Él reacciona y usted desaparece en 10 segundos, ¿sabe o no? Yo le garantizo que sí", se puede ver a López decir en un vídeo, grabado el domingo. "Yo soy una persona que escucha, pero no permitiré que le falten al respeto y peor a un uniformado", dice López en la grabación, en la que también se puede ver a esta persona amenazada pedir respeto por parte del militar. Usó su cuenta de Facebook para disculparse: "[...]Ante este hecho mi reacción no fue la apropiada y no me justifico. Ofrezco a este ciudadano mis sinceras disculpas, lo siento mucho"