Ministerio de Cultura rinde homenaje a la Diablada Puneña en el cuarto aniversario de su declaratoria como Patrimonio Cultural de la Nación

La Dirección de Artes del Ministerio de Cultura y el Comité de Salvaguardia de la Diablada Puneña presentarán, este sábado 27 de septiembre a las 7:00 p. m., en el Auditorio Los Incas, un homenaje artístico por el cuarto aniversario de la declaratoria de la Diablada Puneña como Patrimonio Cultural de la Nación.





El evento busca revalorar y difundir la Diablada Puneña como patrimonio cultural inmaterial, a través de un programa que integra música, danza, teatro y tradición, con la participación de autoridades nacionales y regionales.





La programación incluye la intervención de la Orquesta Sinfónica de la Escuela José María Arguedas con temas puneños; la proyección de un audiovisual sobre la historia de la Diablada; y la puesta en escena de un auto sacramental a cargo del elenco teatral de la misma escuela. Asimismo, se escenificará la aparición de la Virgen de la Candelaria y la sumisión de los pecados, seguidas de la participación de conjuntos de diabladas.





El homenaje culminará con el tradicional cacharpari y un fin de fiesta en la explanada del Ministerio de Cultura.





Con esta conmemoración, el Ministerio de Cultura reafirma su compromiso con la salvaguardia y promoción de las manifestaciones que fortalecen la identidad nacional y enriquecen el patrimonio cultural del Perú.