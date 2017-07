Los mineros de las criptomonedas alquilan un Boeing 747 para enviar tarjetas gráficas [ENG]

¿Alguna vez has tenido un momento en el que no sabías si reír o llorar? Esa es la situación que se ha vivido en el mercado de tarjetas gráficas. Cuando pensábamos que no había nada más que informar sobre el asunto y debido al auge de la minería de criptomonedas, algunos de los más activos mineros de Ethereum están alquilando aviones Boeing 747 para enviar tarjetas gráficas. Sí, en serio.