Un millonario suizo donará 1.000 millones para proteger el 30% del planeta

El multimillonario de origen suizo Hanjsjörg Wyss donará 1.000 millones de dólares con el objetivo de que en 2030 se haya podido "salvar" el 30% del planeta. Así lo ha anunciado a través de un artículo que él mismo ha escrito para 'The New York Times', en el que alerta sobre la situación en la Tierra. "Se estima que las especies están desapareciendo a una velocidad 1.000 veces más rápida que antes de que los humanos llegaran". in embargo, también plantea una idea "alentadora" ante esos datos "tan deprimentes". Se trata, según explica,