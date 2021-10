El millonario más brillante y perverso al que deberías temer no es Zuckerberg ni Musk

La idea de que ese poder es algo normal la ha extendido Thiel desde el principio, y es algo que hay que replantearse y decidir si estamos de acuerdo o no. Thiel tiene conexiones con supremacistas blancos, pero él no lo es, él es un supremacista tecnológico. Él quiere que los multimillonarios gobiernen el mundo, algo que casi todo el mundo ya comparte en Silicon Valley, incluso en los supuestamente progresistas. Muchos me dijeron que le tenían pavor, que preferían hablar en anónimo. Tenían miedo a su poder y, sobre todo, a su sed de venganza.