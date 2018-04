Miliciano español en Siria: “Los muertos de los vídeos los tenían secuestrados y escondidos”

No es fácil encontrar un miliciano español en Siria y, menos aún, que quieran contar su historia. Para proteger su identidad no daré nombres ni datos más allá de los que se dan en esta entrevista, sólo decir que está luchando en el bando del presidente Bashar al Asad contra los grupos terroristas que operan en Siria, lleva bastante tiempo allí y sabe de lo que habla. Durante varias semanas hemos tenido contacto periódico y ha decidido contar la realidad de la que no se habla en los medios de comunicación.