Miles de taxistas deambulan sin clientes por Madrid: "Ni hay trabajo ni hay espacio"

Los taxistas de Madrid entraron en la nueva normalidad de golpe: todos a la vez, pese a que apenas haya gente que los coja. "Durante el estado de alarma salíamos un día sí, un día no. No había mucho movimiento, pero al menos no te entraba ansiedad de ver tanto taxi libre", cuenta Jesús Dimas, conductor de la capital. "Cuando acabó, el Ayuntamiento dijo que legalmente no podía regular el servicio. Es discutible. Volvimos a lo de antes y hay un desfase brutal entre oferta y demanda. Yo antes hacía catorce o quince carreras diarias. Si ahora hago