Milei admite desaceleración económica y malestar social. Apunta contra el "kirchnerismo" opositor

El presidente argentino Javier Milei admitió el martes que la economía ha sufrido una “fuerte desaceleración”. La tensión política se ha exacerbado. Milei suspendió el lunes una caminata que iba a realizar en la sureña ciudad de Ushuaia en el marco de la campaña electoral debido a movilizaciones de sectores políticos, sindicales y sociales.

| etiquetas: milei , desaceleración , crisis , economía , argentina
#2 Albarkas
La culpa fue del cha cha chá
frg #3 frg
¡La culpa es siempre de los demás! xD
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Fruta genocida.
Connect #8 Connect
A ver si vuelven los Kirchneristas. Habá inflación galopante pero al menos las paguitas iban ayudando a los argentinos que prefieren no trabajar. Allí había una especie de renta básica universal que hacía que el país funcionar e iba camino al éxito económico. Los kirchneristas estuvieron 18 años en el poder. Yo creo que dos años más y hubieran triunfado del todo.

A ver si vuelven los viejos tiempos del kirchnerismo! xD :troll:
frg #10 frg
#8 ¿Vives en Argentina? Porque el rollo ese de las "paguitas" para justificar a la ultraderecha y su turbocapitalismo da bastante ascopena.
Connect #11 Connect
#10 Es que hay paguitas. Acá se le llaman así. Se dan a personas que no pueden trabajar o que por alguna razón prefieren no trabajar. Algunos simplementen no han tenido opción a una formación desde chiquitos y hacen sus changuitos. Pero es gente que no podrá encontrar un laburo nunca. Los Kirchneristas aseguraban esas paguitas y Milei nos las quitó.
madstur #14 madstur
#11 Es curioso. Estás viviendo en Argentina unas veces y escribes con palabras argentinas y otras no. Tienes el don de la ubicuidad?
Supercinexin #1 Supercinexin
Definitivamente la izquierda el Kirchnerismo debe hacer autocrítica. Jrande Gavier, no defrauda.
#5 Eukherio
#1 Culpa de ellos por hacer oposición. Si es que ya lo decían los neoliberales en los 80, donde esté un buen dictador...
frg #9 frg
#1 El Kirchnerismo no es izquierda.
Eibi6 #12 Eibi6 *
#9 él kierchnerismo dejó de gobernar hace una década; y en él caso sobre todo del gobierno de Nestor reconstruyo él país después del corralito aplicando políticas de izquierda... Otra cosa es él último gobierno del peronismo que fue un esperpento
Supercinexin #13 Supercinexin
#9 claro que no, por eso he puesto "la izquierda" tachado. No ves que lo de la autocrítica sirve tanto pa un roto como pa un descosido...
Kantinero #7 Kantinero
La herencia recibida.....de que me suena......

Señor Milei, se le voto para solucionarlo porque usted asi lo prometió
JackNorte #15 JackNorte
Cuando vives en una realidad paralela y no entiendes porque tus sueños no coinciden con la realidad del resto.
#6 perica_we
joder si con todo lo bueno del kirchnerismo...... es capaz de malestarle..... es que tampoco está haciendo muy bien......
como aquí en España con la PP$OE, no es que gane uno por ser bueno, es que gana por parecerle "menos malo", una oda a la mediocridad, y ahí va occidente....
se podría hacer muuucho mejor, y a todos nos iría mejor.
