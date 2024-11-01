Milei admite desaceleración económica y malestar social. Apunta contra el "kirchnerismo" opositor

El presidente argentino Javier Milei admitió el martes que la economía ha sufrido una “fuerte desaceleración”. La tensión política se ha exacerbado. Milei suspendió el lunes una caminata que iba a realizar en la sureña ciudad de Ushuaia en el marco de la campaña electoral debido a movilizaciones de sectores políticos, sindicales y sociales.