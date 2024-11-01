Milei admite desaceleración económica y malestar social. Apunta contra el "kirchnerismo" opositor

El presidente argentino Javier Milei admitió el martes que la economía ha sufrido una “fuerte desaceleración”. La tensión política se ha exacerbado. Milei suspendió el lunes una caminata que iba a realizar en la sureña ciudad de Ushuaia en el marco de la campaña electoral debido a movilizaciones de sectores políticos, sindicales y sociales.
| etiquetas: milei , desaceleración , crisis , economía , argentina
A ver si vuelven los viejos tiempos del kirchnerismo!
la izquierdael Kirchnerismo debe hacer autocrítica. Jrande Gavier, no defrauda.
Señor Milei, se le voto para solucionarlo porque usted asi lo prometió
como aquí en España con la PP$OE, no es que gane uno por ser bueno, es que gana por parecerle "menos malo", una oda a la mediocridad, y ahí va occidente....
se podría hacer muuucho mejor, y a todos nos iría mejor.