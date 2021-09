Las mil razones de Pilarín Bayés

La ilustradora catalana Pilarín Bayés ha publicado su libro número 1.000, cifra redonda que usa también en el título. Mil motius per viure (La Galera) no es pero una biografía al uso. Habla de padres, madres, hermanos, hijos y nietos, eso sí, pero no de una forma convencional. Y lo hace en La Galera, la editorial que publicó también su primer libro y a la que durante años estuvo muy vinculada. En una conversación amena y divertida, Pilarín Bayés habla de la vejez: "No soy muy sufridora, así que no me gustaría tener una vejez difícil. Ya...