Las mil muertes de la ley mordaza (JRMora)

Se vuelve a leer sobre la reforma de la ley mordaza, que no sobre derogarla que es lo que se hartaron de asegurar y prometer que harían. Sí, derogar, por mucho que pretendan ahora meter la cabeza en un agujero y reescribir las palabras dichas. Es más, en el documento de “Coalición Progresista” de PSOE/Unidas Podemos hasta hablan de crear una nueva ley que la sustituya , no hace falta ser muy listo para entender que eso no es una reforma. Para que pueda nacer una nueva ley de “seguridad ciudadana”, debe morir la anterior.