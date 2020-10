Esta política de confrontación en la que lleva instalada la presidenta regional desde hace meses comienza a estar seriamente cuestionada entre propios y ajenos, que no dudan en levantar el dedo acusador hacia una figura que no es otra que la del asesor y hombre de confianza de Ayuso: Miguel Ángel Rodríguez, al que señalan no sólo en Ciudadanos, sino también en un sector del PP como «ideólogo del caos» que impera casi en todo momento en la Real Casa de Correos.