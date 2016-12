Mierda de diseño nuevo de meneame

Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

Como se dio a conocer por el meneo www.meneame.net/story/meneame-estrena-diseno/ en Meneame hemos estrenado diseño nuevo. Si, un diseño que según los "" actualización estética y funcional, que nos ha roto los ojos a todos.Y como no, hay que criticar primero esa barra naranja infernal estilo C's que te sigue a todas partes, quemándote los ojos mientras te deslizas por la página con intención de leer comentarios. Tengo el brillo de la pantalla al mínimo, y me escuecen los ojos como si me hubieran apuntado con un foco de campo de futbol a medio metro y lo hubieran encendido a máxima potencia. Un aplauso a los diseñadores de meneame.Luego hay que hablar de la fuente, otro punto que según decían en la publicación oficial "" ¿Legible? ¿En serio? Pero si desde el momento en el que entré y descubrí el nuevo diseño, he tenido que forzar la vista (y no tengo problemas de visión) para leer sin problemas las entradas. Y ya no hablemos del sinfin de errores encontrados como cuando haces click a la etiqueta que te lleva a un comentario #xxx y la maldita barra naranja tapa por completo el comentario.Sinceramente, me parece que habéis metido la pata hasta el fondo. He visto rediseños de páginas a montones, y yo también pienso que a todos los rediseños cuesta acostumbrarse, pero a este creo que va a ser imposible. Mi retina se va a continuar quemando según pasen los minutos dentro de este sitio web. Se que este meneo no va a ir a ningún lado, que como tantas quejas que hay en el meneo oficial todas van a ser completamente ignoradas, pero aquí os queda.Como diría cierta profesora a la que admiro, "". Os habéis cargado meneame, felicidades ;)Y ahora si, me piro en mi buambulancia