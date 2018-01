Mientras un juez les absuelve, otro condena a pagar 150 € por piratear una serie

El pasado mes de junio, un juez pedía 475 euros a usuarios de Euskaltel que habían descargado la película Dallas Buyers Club a través de torrent. La única prueba que tenían para identificarlos era la dirección IP. Tal y como argumento David Bravo, esa prueba no es suficiente para identificar a un usuario, y finalmente fueron absueltos, lo cual significaba que no era ilegal compartir películas en redes P2P en España. Pero no todos los afectados han corrido la misma suerte.