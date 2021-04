El miedo a los trombos con la vacuna de AstraZeneca obstaculiza el camino de regreso a la vida normal

El cirujano vascular Rodrigo Rial, de 58 años, es contundente. “Que la gente siga vacunándose sin miedo. Yo me he puesto la de AstraZeneca y me la volvería a poner”, afirma Rial, presidente del Capítulo Español de Flebología de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Su organización, que se ocupa de las patologías venosas en España, emitió este lunes un comunicado animando a los ciudadanos a vacunarse, incluso a los pacientes con varices o con enfermedad tromboembólica venosa.