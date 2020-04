El miedo a las requisas del Gobierno frena la importación privada de test y mascarillas

Tanto entre los empresarios nacionales como entre los proveedores internacionales, existe el miedo a que las compras de material sanitario destinado a manos privadas queden requisadas por el Estado cuando lleguen a la Aduana española, que el material se confisque y que la Administración no pague por ello ni corra con los gastos. “Si no tengo un contrato con el Estado, no mando una sola mascarilla a España. Si la compra una empresa privada y la requisa la administración, no me las paga ni uno ni otro”