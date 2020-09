Miedo a lo tecnológico

Programar es un arte. Necesitas conocimientos y experiencia, años de experiencia. Me puedes dar un bloque de mármol, un cincel y un martillo, y sabré golpear con el martillo el cincel, y el impacto dirigirlo hacia el bloque de mármol, pero seguro que no creo una escultura. Un profesor que haga un curso de formación de Python, (...) cuando sus alumnos lleguen con decenas de errores distintos de lo más variopintos y extraños, sin la experiencia necesaria no sabrá darles una solución. Ese es el principal problema en todos los países.