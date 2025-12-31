·
Miedo al cambio de calendario
10
meneos
344 clics
enviado
____
2 comentarios
#1
: «Buenísimo.»
esbrutafio
2025-12-31 16:43:38
#2
: «#1 Gracias. Esta vez la idea es mía, y el prompt para hacer el dibujo de una persona que sabe de eso mucho más que yo, Aún así, es mucho mejor cuando toda la obra en conjunto es humana. Donde vas a parar.»
Feindesland
2025-12-31 16:55:54
#1
esbrutafio
Buenísimo.
1
K
29
#2
Feindesland
#1
Gracias. Esta vez la idea es mía, y el prompt para hacer el dibujo de una persona que sabe de eso mucho más que yo,
Aún así, es mucho mejor cuando toda la obra en conjunto es humana. Donde vas a parar.
1
K
29
