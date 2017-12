Microsoft Edge ante el precipicio

Cuando Windows 10 apareció en el mercado en julio de 2015 lo hizo con diversas novedades importantes, una de las cuales era su nuevo y flamante navegador Microsoft Edge, que había nacido con el nombre de Project Spartan. La ambición de Edge era clara: recuperar (al menos parte) del terreno perdido con Internet Explorer. Tras todo este tiempo, no obstante, el nuevo navegador de Microsoft no solo no ha recuperado cuota, sino que sigue perdiéndola incluso si se suma la de IE.