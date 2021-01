Microsoft cierra Minecraft Earth, la ambiciosa alternativa a Pokémon Go no ha tenido el éxito que esperaban

Algo más de un año lleva Minecraft Earth disponible para los usuarios y ya ha anunciado su cierre. El próximo 30 de junio el juego de realidad aumentada dejará de funcionar. Un juego de realidad aumentada que en cierto modo nació con la idea de competir con el exitoso Pokémon Go. Las cosas no han ido tan bien como se esperaba y el mundo no se ha llenado de bloques y monstruos virtuales. El cierre de Minecraft Earth implica que además de no poder descargar más el juego.