¿Micromachismo o megagilipollez?

(...) Y si en una sala el aire me parece que está muy fuerte, no se me pasa por la cabeza que se deba a un machismo rampante que no desperdicia ni una sola oportunidad de hacernos la vida imposible a las mujeres. Llamadme rara, pero si tengo frío me levanto y pido que lo bajen un poquito, por favor. Y hasta ahora nunca ha fallado. Con la música muy alta también funciona. No dejéis de probarlo.