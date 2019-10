Microcosmos suizo: ¿de qué se discute en unas elecciones cuando todo va bien?

Las elecciones suizas de este domingo no les importan ni a los suizos, quienes se enorgullecen de no conocer el nombre de su presidente.El paro en Suiza apenas alcanza el 2%. El país, que cuenta con 8,6 millones de habitantes pero con la mitad del PIB de España, va como un tiro pese a los cantos de sirena de guerra comercial.Y como el país funciona, los políticos no hablan de inmigración como en 2015, sino del clima. Es lo que más preocupa a los suizos", cuenta por teléfono Muriel Ballaman, periodista de la Radio Televisión Suiza.