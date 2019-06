Michael Jackson y el vitíligo: qué sabemos sobre esta misteriosa enfermedad

"Es algo que no puedo evitar. Cuando la gente inventa historias de que no quiero ser quien soy, me duele. Es un problema para mí. No puedo controlarlo. Pero, ¿qué se puede decir de todos los millones de personas que se sientan al sol para volverse más oscuros, para volverse diferentes de lo que son? Nadie dice nada de eso", dijo Jackson entonces.